В Челнах уроженец Чувашии пытался вынести из магазина шуруповерт, спрятав его в штанах

Во время патрулирования улиц Автограда наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из гипермаркетов на Набережночелнинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Прибывших по вызову росгвардейцев встретил охранник ТЦ. Он рассказал, что увидел по камерам, как один из посетителей взял с полки шуруповерт и спрятал его за поясом брюк. После этого молодой человек попытался уйти из магазина.

Похитителя инструмента задержали. Им оказался 25-летний житель Чувашии. Гостя республики передали полицейским.

