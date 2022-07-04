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Ру Тат
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Происшествия
4 июля 2022  08:28
Полина Шевчук

В Челнах уроженец Чувашии пытался вынести из магазина шуруповерт, спрятав его в штанах

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Во время патрулирования улиц Автограда наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из гипермаркетов на Набережночелнинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Прибывших по вызову росгвардейцев встретил охранник ТЦ. Он рассказал, что увидел по камерам, как один из посетителей взял с полки шуруповерт и спрятал его за поясом брюк. После этого молодой человек попытался уйти из магазина.

Похитителя инструмента задержали. Им оказался 25-летний житель Чувашии. Гостя республики передали полицейским. 
 

 

#кража #кража из магазина #росгвардия по рт
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