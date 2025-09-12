В Челнах уроженца Украины лишили гражданства РФ из-за действий против нацбезопасности

В Набережных Челнах родившегося во Львовской области Украины 52-летнего мужчину лишили гражданства России. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как рассказали в спецслужбе, мужчина получил российское гражданство в 2009 году. Однако позднее он начал представлять угрозу «национальной безопасности» России. В результате 52-летнего уроженца Украины лишили российского паспорта.

«УФСБ установлено осуществление выявленным лицом действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации», – указано в релизе. Конкретные действия, совершенные мужчиной, не уточняются.