В Челнах управляющую компанию «Строим будущее» возглавила Римма Фатхельбаянова
Генеральным директором ведущей управляющей компании Набережных Челнов «Строим будущее» стала Римма Фатхельбаянова. Об этом пишут «Челнинские известия».
Ранее возглавлявший компанию Нариман Назыров оставил свой пост. Он работал в управляющей компании со дня ее основания, замечает издание.
Как отмечают на самом коммунальном предприятии, новая глава управляющей компании прошла все ступени карьерной лестницы. Она работала главным бухгалтером, заместителем генерального директора и исполнительным директором УК.
ООО «Управляющая компания „Строим будущее“» была создана в 2009 году. Сейчас она обслуживает более 19 тыс. квартир в Набережных Челнах.