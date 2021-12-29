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Ру Тат
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Общество
29 декабря 2021  22:24

В Челнах управляющую компанию «Строим будущее» возглавила Римма Фатхельбаянова

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Генеральным директором ведущей управляющей компании Набережных Челнов «Строим будущее» стала Римма Фатхельбаянова. Об этом пишут «Челнинские известия».

Ранее возглавлявший компанию Нариман Назыров оставил свой пост. Он работал в управляющей компании со дня ее основания, замечает издание.

Как отмечают на самом коммунальном предприятии, новая глава управляющей компании прошла все ступени карьерной лестницы. Она работала главным бухгалтером, заместителем генерального директора и исполнительным директором УК.

ООО «Управляющая компания „Строим будущее“» была создана в 2009 году. Сейчас она обслуживает более 19 тыс. квартир в Набережных Челнах.

#управляющая компания #Набережные Челны
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