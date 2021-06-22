В Челнах во время капремонта дорожники расширят улицу Гостева

В Набережных Челнах улицу Гостева капитально отремонтируют за 575 млн рублей. Из республиканского бюджета направят 526 млн рублей, еще 49 млн рублей выделяются из городского бюджета — средства пойдут на монтаж технического оснащения дороги элементами безопасности. Об этом сообщили в исполкоме города.

На участке от Аэродромной до Батенчука улицу расширят, добавив по дополнительной полосе в каждом направлении. Также здесь построят новый мост, таким образом улица Гостева станет полноценной объездной дорогой, по которой в час пик автомобилисты смогут добраться в Замелекесье и другие районы поселка ЗЯБ, Нового города, не застревая в пробке в районе пединститута.

В рамках реконструкции на дороге появятся разделительная полоса, пешеходные тротуары. Будут обустроены внутриквартальные проезды и подъездные пути к социально значимым объектам.