В Челнах участнику СВО, работающему на «КАМАЗе», вручили орден Мужества

Фото: t.me/pao_kamaz

В Набережных Челнах участнику СВО Айрату Залалдинову торжественно вручили орден Мужества. Награждение прошло в Научно‑техническом центре «КАМАЗа», где Айрат работает контролером, сообщили в пресс-службе компании.

Орден ему вручил военный комиссар Рашит Ильясов. Бойца отметили за мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач. Ранее он уже получил медаль «За воинскую доблесть» II степени.

Айрат работает на «КАМАЗе» с 2012 года. В 2022 году его мобилизовали, в 2025‑м после ранения комиссовали, и он вернулся на завод, где сейчас проверяет коробки передач.

«Я очень рад, что в нашем коллективе работает Айрат, самоотверженный мужественный парень. На таких, как он, нужно равняться: они отдают долг Родине и на производстве трудятся достойно», – сказал Директор НТЦ Евгений Макаров.