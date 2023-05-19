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В Челнах участника спецоперации поздравили с рождением сына
Военнослужащего из Набережных Челнов, принимающего участие в специальной военной операции на Украине, и его супругу от имени администрации и депутатов Автограда поздравили с рождением сына.
Молодым родителям вручил подарки руководитель исполкома города Фарид Салахов.
Военнослужащий с позывным «Птица» участвует в спецоперации уже семь месяцев. Домой в кратковременный отпуск он приехал специально ко дню рождения сына, чтобы встретить супругу и малыша Данила из роддома.
«Это большая честь — присутствовать на таких хороших событиях и поздравлять новые семьи от имени полумиллионного города. У нас большой и дружный город, мы умеем радоваться счастью наших жителей», — сказал Фарид Салахов и передал сертификат номиналом в 100 тыс. рублей и свидетельство о рождении.
Обратившись к Валерии, старшей сестре маленького Данила, чиновник попросил девочку помогать маме и подарил ей куклу.
К поздравлениям присоединился и депутат городского Совета Эдуард Панфилов. Он пожелал семье крепкого здоровья и вручил подарки для малыша.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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