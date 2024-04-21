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В Челнах участницей «Тотального диктанта» стала 66-летняя бабушка
Более 200 жителей Набережных Челнов поучаствовали во Всероссийской акции «Тотальный диктант». «Проверка знаний» прошла в Набережночелнинском госпедагогическом университете (НГПУ). Интересно, что самой молодой участнице, которая пришла вместе с папой, было 15 лет, а самым старшим участникам около 70, пишут «Челнинские известия».
Так, 66-летняя Елена Морозова решила написать диктант впервые после окончания школы. При том, что общеобразовательное учреждение женщина окончила 50 лет назад.
В этом году автором диктанта стала российский прозаик, журналист Анна Матвеева, а диктант читала выпускница НГПУ, учитель русского языка и литературы гимназии №57 Альбина Батталова. По словам читающей, текст был небольшим, однако в нем было использовано много орфографических и пунктуационных правил.
Результаты диктанта огласят после 30 апреля.
Фото: медиацентр НГПУ
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