В Челнах участницей «Тотального диктанта» стала 66-летняя бабушка

Более 200 жителей Набережных Челнов поучаствовали во Всероссийской акции «Тотальный диктант». «Проверка знаний» прошла в Набережночелнинском госпедагогическом университете (НГПУ). Интересно, что самой молодой участнице, которая пришла вместе с папой, было 15 лет, а самым старшим участникам около 70, пишут «Челнинские известия».

Так, 66-летняя Елена Морозова решила написать диктант впервые после окончания школы. При том, что общеобразовательное учреждение женщина окончила 50 лет назад.

В этом году автором диктанта стала российский прозаик, журналист Анна Матвеева, а диктант читала выпускница НГПУ, учитель русского языка и литературы гимназии №57 Альбина Батталова. По словам читающей, текст был небольшим, однако в нем было использовано много орфографических и пунктуационных правил.

Результаты диктанта огласят после 30 апреля.

Фото: медиацентр НГПУ