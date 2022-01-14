В Челнах уборка улиц от снега перешла в усиленный режим

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах в усиленном режиме очищают улицы от снега — на уборку вышли более 110 единиц спецтехники МУП «ПАД» и 80 дорожных рабочих. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В связи с неблагоприятными погодными условиями организациям дано поручение своевременно очищать территории с использованием специализированной техники. В круг работ входят магистральные, внутриквартальные и придомовые автомобильные дороги, а также пешеходные тротуары.

Управляющие компании, ответственные за очистку внутриквартальных проездов и тротуаров, ежедневно на борьбу со стихией выводят более 70 единиц спецтехники и 1,1 тыс. дворников.

В мэрии отвечают, что работа по очистке территории города от снега ведется и будет продолжена. Данный вопрос находится на постоянном контроле.