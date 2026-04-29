Происшествия 29 апреля 2026 09:32

В Челнах у водителя, севшего за руль после 4 литров пива, конфисковали авто

В Челнах у местного жителя конфисковали автомобиль Kia Rio, сообщили в пресс-службе горсуда. Поводом для этого стало повторное нарушение ПДД.

Сперва мужчину поймали на пьяной езде, проходить медосвидетельствование он отказался. Тогда ему назначили штраф в 45 тыс. рублей, а также лишили водительских прав. Однако ночью 22 января 2026 года мужчина снова попался нетрезвым за рулем легковушки.

Водитель пояснил, что накануне он выпил около четырех литров пива, после чего поехал домой. Нарушителя сотрудники ДПС остановили на Казанском проспекте. В содеянном челнинец раскаялся.

Суд назначил горожанину 200 часов обязательных работ, а также конфисковал у него автомобиль Kia Rio в доход государства.

#пьяная езда #обязательные работы #суд Набережных Челнов
Десант «Единой России» ознакомился с работой нового филиала детской поликлиники в Казани

В Татарстане с мая изменится время совершения намазов

