В Челнах у обелиска павшим солдатам прозвучали стихи о войне

В Набережных Челнах у обелиска павшим воинам в поселке Орловка прошла церемония, посвященная Дню памяти и скорби.

Участники местного отделения Союза пенсионеров России при поддержке Совета молодежи Пенсионного фонда возложили цветы к обелиску. На церемонии выступила поэтесса Анна Шамсутдинова, которая прочитала стихи, посвященные подвигу участников Великой Отечественной войны.

Депутат городского Совета Эдуард Фаттахов, председатель Ассоциации собственников многоквартирных домов города Тамара Латохина, заместитель генерального директора бумажно-картонного комбината Николай Иванов в своих выступлениях отметили, что на фронт из существовавшего тогда Челнинского района ТАССР ушли 14 364 человека.

Многие из бойцов не вернулись домой. В частности, на камне у обелиска, напоминающего большую свечу, высечены имена 186 жителей Орловки, сложивших головы на полях сражений.

Фото: Управление Пенсионного фонда по городу Набережные Челны.