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Происшествия 11 июля 2025 11:26

В Челнах трое участников экстремистской организации предстанут перед судом

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Трое челнинцев обвиняются в организации деятельности экстремистской организации, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2017-2024 годах фигуранты вовлекали новых сторонников, пропагандировали идеи запрещенной организации. Они также проводили собрания и собирали денежные средства со своих сторонников.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

#экстремисткая организация #суд #Набережные Челны
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