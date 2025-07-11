В Челнах трое участников экстремистской организации предстанут перед судом

Трое челнинцев обвиняются в организации деятельности экстремистской организации, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2017-2024 годах фигуранты вовлекали новых сторонников, пропагандировали идеи запрещенной организации. Они также проводили собрания и собирали денежные средства со своих сторонников.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.