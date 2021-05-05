В Набережных Челнах три дня подряд будут перекрывать дорогу для репетиций Парада Победы, сообщили в местной Госавтоинспекции.

Репетиции будут проходить 5, 6 и 7 мая с 14 до 17 часов. В это время участок проспекта Мусы Джалиля — от улицы Центральная до улицы Батенчука — будет закрыт для автомобильного движения.

«Просим водителей заранее выбирать альтернативные маршруты для проезда», — сообщили в ГИБДД.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на КАМАЗе запустили флэшмоб к 9 Мая: каждый может сфотографироваться на фоне памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, и опубликовать снимок в соцсетях.