Челнинским детсадам требуются более 200 воспитателей

В Центре занятости населения Набережных Челнов озвучили пятерку самых востребованных профессий на 1 мая этого года. В топ попали стрелки (охрана, Росгвардия), водитель автомобиля, младший воспитатель, воспитатель, повар.

В пресс-службе ведомства уточнили, что городу требуется 237 человек по профессии «стрелок», зарплату обещают от 17 тыс. до 23 тыс. рублей. Также работодатели ищут 143 водителей с максимальной зарплатой 130 тыс. рублей.

Вакантны места 104-х воспитателей и 124 младших воспитателей с заработной платой от 13 тыс. до 29 тыс. рублей.

Кроме того, список востребованных специалистов замыкает профессия повара — требуется 81 человек с зарплатой в диапазоне от 13 890 до 45 тыс. рублей.