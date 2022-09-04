В Челнах только люди с инвалидностью смогут въезжать на кладбище

В Набережных Челнах люди с инвалидностью смогут въезжать на территорию кладбища на автотранспорте при предъявлении удостоверения, а вот другим гражданам на личных автомобилях такой въезд будет запрещен. Исключение составят катафалки, машины для уборки кладбища, водовозки и мусоровозы. Об этом пишут «Челнинские известия».

Исполком Автограда внес существенные изменения в правила организации похорон. Соответствующий документ подписал руководитель исполкома Фарид Салахов.

Помимо прочего, теперь для резервирования земельного участка под семейное захоронение необходимо обращаться не в специализированную службу по вопросам похоронного дела, а в уполномоченный орган.

При установке памятников на могилах потребуется предъявить целый ряд документов: заявление на установление или замену намогильного сооружения, копию паспорта ответственного за место захоронения, копию удостоверения о захоронении, проект (эскиз, фотографию, описание) надмогильного сооружения.

Установку сооружений на могилах будут проводить специализированные службы. Право устанавливать, переделывать, снимать памятники и другие намогильные сооружения, а также производить какие-либо капитальные работы по благоустройству могил, в том числе установку скамеек, оставлено за гражданами.

Новый документ ужесточил и сроки согласования погребения. Если ранее заявление от родственников рассматривалось и согласовывалось в течение суток, то теперь решение необходимо принять в день обращения.

Отказ в выдаче разрешения на погребение должен быть мотивированным. Причинами могут стать предоставление неполного пакета документов либо отсутствие мест для захоронения на указанном заявителем кладбище.