В Челнах таможня взыскала 2 млн рублей с владельцев двух магазинов техники

Татарстанская таможня взыскала около двух миллионов рублей после проверки магазинов в Набережных Челнах. Сотрудники таможни провели проверку двух торговых точек, где продавалась импортная электроника и бытовая техника – ноутбуки, планшеты, телефоны, пылесосы и другие товары. На упаковке было указано, что продукция произведена в Китае, Малайзии, Филиппинах, Индии, Вьетнаме и Швейцарии.

Однако владельцы магазинов не смогли предоставить документы, подтверждающие, что товары были официально ввезены и задекларированы. В первом магазине обнаружили 62 единицы нелегального товара, во втором – 117.

Таможенники выяснили, что техника попала в страну без прохождения необходимых процедур, то есть была ввезена незаконно.

После проверки предприниматели задекларировали товар и выплатили государству таможенные пошлины: около 400 тысяч рублей за первый магазин и более 1,5 миллиона – за второй.