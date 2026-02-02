В Челнах суд закрыл кафе Papito после заражения посетителя сальмонеллезом

Суд приостановил работу кафе Papito на Автозаводском проспекте в Набережных Челнах. У посетителя диагностировали сальмонеллез. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Сотрудники ведомства обнаружили, что в заведении не созданы условия для хранения санитарной одежды и личных вещей работников, а для приготовления блюд использовалась просроченная продукция. До работы был допущен сотрудник без медосмотра, а еще трое не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

В ходе проверки с реализации сняли 21 партию пищевой продукции общим весом более 50 кг.

На юридическое лицо составили и передали в суд протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Судом принято решение о запрете деятельности кафе на 70 суток.