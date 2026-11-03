В Челнах суд закрыл кафе «Grilltown» из-за антисанитарии

В Набережных Челнах суд приостановил работу кафе «Grilltown» после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперт Роспотребнадзора выявил 13 нарушений. Так, например, в единственной моечной ванне мыли как мясо и овощи, так и посуду. В этой же раковине мыл руки персонал. Стены не имели гигиенического покрытия, не было термометров в холодильниках и дезинфицирующих средств. В кафе летают мухи, нет туалета для посетителей, а санузел для персонала находится в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Кафе опечатано, материалы переданы в суд, который закрыл кафе на 60 суток.