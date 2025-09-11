В Челнах суд взыскал компенсацию с родителей школьников, которые толпой избили подростка

В Набережных Челнах суд обязал родителей подростков выплатить компенсацию за избиение школьника. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел возле детской поликлиники № 6: толпа школьников избила другого подростка, нанося удары руками и ногами. Их вина подтверждена постановлениями комиссии по делам несовершеннолетних, которые уже вступили в силу и учитываются при рассмотрении дела.

Теперь родители школьников обязаны выплатить компенсацию морального вреда – по 25 тысяч рублей с каждого, а также покрыть расходы на юриста – по 10 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу.