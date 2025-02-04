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Происшествия 4 февраля 2025 18:18

В Челнах суд вынес приговор участнику экстремистского движения «Артподготовка»*

Набережночелнинский городской суд вынес приговор местному жителю по фамилии Лекомцев. Его признали виновным в участии в экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в феврале 2022 года мужчина стал сторонником террористической организации «Артподготовка»*. Кроме того, Лекомцев собирал и публиковал конфиденциальную информацию о людях, поддерживающих проведение СВО, а также агитационные материалы экстремистского движения.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев в колонии общего режима с ограничением свободы сроком 6 месяцев и возложением на него определенных обязательств в период отбывания дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

* Террористическая организация, запрещенная в России

#Экстремистская деятельность #суд
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