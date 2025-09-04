В Челнах суд вынес приговор подростку за драку с ножом в ТЦ

В Набережных Челнах суд вынес приговор подростку, который во время драки ножом ранил другого молодого человека.

Из материалов дела следует, что 27 декабря 2024 года в торговом центре «Торговый квартал» в Набережных Челнах группа подростков поссорилась и один из них ударил другого ножом. Потерпевший обратился в больницу, а виновника задержали сотрудники полиции.

Подросток пояснил суду, что конфликт возник из-за комментария девушки в мессенджере, посчитавшей его одежду неуместной. В ответ он нагрубил ей. Возлюбленный девушки пригрозил расправой за обидные слова и предложил личную встречу, которая не состоялась. Позже юноша случайно встретил оппонента в торговом центре, тот первым начал проявлять агрессию. Чтобы защититься, парень вытащил нож и нанес удар.

Суд признал подростка виновным и отправил его на год в воспитательную колонию. Суд также постановил выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.