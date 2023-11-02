В Челнах суд приостановил работу бизнесмена, продававшего шапки с изображением марихуаны

Накануне Набережночелнинский горсуд рассмотрел дело в отношении предпринимателя. Бизнесмена признали виновным в пропаганде наркотиков, сообщают в пресс-службе суда.

Как выяснилось, в сентябре в торговом павильоне рынка «Автозаводский» у предпринимателя обнаружили продукцию, содержащую признаки рекламы запрещенных веществ.

По данным врачебной комиссии, рисунок марихуаны на головном уборе побуждал у людей проявление интереса к наркотическим веществам и мог формировать «позитивное» отношение к их употреблению.

В суде бизнесмен полностью признал вину, а также пояснил, что допустил нарушение из-за неосмотрительности и большого количества товаров.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 10 суток, с конфискацией продукции, содержащей признаки пропаганды запрещенных веществ.