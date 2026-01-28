В Челнах суд приговорил водителя, севшего пьяным за руль, к принудительным работам

Набережночелнинский суд вынес приговор водителю Ильдару Султанову, который будучи пьяным, сел за руль, причем, уже будучи ранее осужденным за это же.

«В октябре 2022 года суд назначил ему штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением прав на два года и шесть месяцев. Однако Ильдар Султанов в ноябре прошлого года снова сел за руль пьяным. Его задержал инспектор ДПС за рулем ‘’Лады’’ с прицепом», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Набережночелнинского суда.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

«Суд назначил ему принудительные работы сроком на один год с удержанием десяти процентов в доход государства. Также ему запрещено управлять транспортными средствами на три года», – дополнили в пресс-службе суда.

По решению суда, автомобиль у Султанова должен быть конфискован и обращен в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.