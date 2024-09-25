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Суд отправил в СИЗО жительницу Челнов за попытку убийства матери
Набережночелнинский суд избрал меру пресечения местной жительнице, которая пыталась зарезать свою мать. Информация появилась на сайте суда.
По данным следствия, в минувшее воскресенье женщина умышленно нанесла матери несколько ударов ножом в область жизненно-важных органов. К счастью, обошлось без жертв. На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которым удалось спасти пострадавшую.
Суд отправил подозреваемую в СИЗО на два месяца, до 22 ноября.
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