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Происшествия 25 сентября 2024 10:31

Суд отправил в СИЗО жительницу Челнов за попытку убийства матери

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Набережночелнинский суд избрал меру пресечения местной жительнице, которая пыталась зарезать свою мать. Информация появилась на сайте суда.

По данным следствия, в минувшее воскресенье женщина умышленно нанесла матери несколько ударов ножом в область жизненно-важных органов. К счастью, обошлось без жертв. На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которым удалось спасти пострадавшую.

Суд отправил подозреваемую в СИЗО на два месяца, до 22 ноября.

#суд
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