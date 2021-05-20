В Челнах студент погиб на стройке, упав с 5-го этажа, прокуратура начала проверку

Сегодня утром в Набережных Челнах в 33 микрорайоне на стройке с пятого этажа упал и погиб рабочий. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Погибший – уроженец Узбекистана, являлся студентом челнинского вуза, устроился разнорабочим в ООО «Строймонтаж-М» накануне.

На место происшествия выехал первый зампрокурора Челнов Айдар Галиев. Надзорное ведомство начало проверку по этому случаю, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.