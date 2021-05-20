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20 мая 2021  17:33
Павел Климчак

В Челнах студент погиб на стройке, упав с 5-го этажа, прокуратура начала проверку

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Сегодня утром в Набережных Челнах в 33 микрорайоне на стройке с пятого этажа упал и погиб рабочий. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Погибший – уроженец Узбекистана, являлся студентом челнинского вуза, устроился разнорабочим в ООО «Строймонтаж-М» накануне.

На место происшествия выехал первый зампрокурора Челнов Айдар Галиев. Надзорное ведомство начало проверку по этому случаю, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#погиб рабочий #упал рабочий
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