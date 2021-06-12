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Ру Тат
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12 июня 2021  03:12
Эльвира Мухаметдинова

В Челнах строители завершают кладку первого этажа православной гимназии

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В Набережных Челнах строители завершают возведение первого этажа православной гимназии, сообщили в благочинии Закамья.

Прошел год с момента начала строительства гимназии. С тех пор появился фундамент, цокольный этаж будущего объекта. Сейчас строители завершают кладку первого этажа школы, где, кроме входной группы, расположатся гардероб, медицинский кабинет и классы. 

Площадь главного здания составит 2 890 кв. метров. Кроме учебной части, в гимназии будет спортзал и актовый зал, во дворе — открытый стадион.

Гимназия рассчитана на детей разного возраста. Занятия будут вести вести по программе «Русская классическая школа». Она основана на системе Константина Ушинского в области словесности и на системе Александра Пчелко, Григория Поляка и Андрея Киселева в области математики. Сохранив основы классики отечественной педагогики, авторы придали им актуальные методики и интерпретации.

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