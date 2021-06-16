В Челнах строители в ходе капремонта «инфекционки» приступили к фасадным работам

В ходе капитального ремонта корпуса «В» инфекционной больницы Набережных Челнов рабочие приступили к отделке фасада. Строительную часть работ предполагается завершить к сентябрю, рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев во время посещения стройплощадки.

«Сегодня здесь освоено 90 млн из 150 млн рублей, выделенных на этот год. Работы ведутся активно: выполнен ремонт кровли, строители приступили уже к облицовке фасада корпуса, тянутся инженерные коммуникации. Думается, к сентябрю строительная часть капремонта будет завершена», — отметил глава города.

При этом Магдеев подчеркнул, что существует, помимо строительной части, вопрос оснащения обновленного корпуса современным медицинским оборудованием.

«Первый этаж полностью отдается под лабораторию. Ее мы должны оснастить в первую очередь, что потребует существенных вливаний. Около 200 млн рублей нужно дополнительно. Это вопрос не нашего уровня. Но мы понимаем, что корпус строится для челнинцев и жителей соседних районов и городов, поэтому вместе с Минздравом РТ активно включены в рабочий процесс по привлечению средств», — сообщил руководитель Автограда.

Как рассказал главный врач Набережночелнинской инфекционной больницы Ришат Нугманов, после завершения капитального ремонта в блоке «В» площадь лаборатории увеличится на треть и составит 1,2 тыс. кв. метров. Ранее она занимала около 860 кв. метров. Это в свою очередь позволит увеличить мощность лаборатории. Планируется, что в обновленной лаборатории будут делать более тысячи ПЦР-анализов в сутки.

На двух других этажах обоснуется лечебная часть: на втором этаже установят 28 больничных коек, на третьем — 26. На третьем этаже организуют отделения для больных ВИЧ и оказания паллиативной помощи. «При необходимости число коек может быть увеличено. Резерв есть», — заверил Нугманов.

Главврач уточнил, что палаты на третьем этаже будут оснащены по принципу реанимационного отделения. Также проектом предусмотрены так называемые «грязные» палаты, куда будут помещать опасных для окружающих больных. Особенностью палат станет их изолированность и оснащенность всем необходимым (вплоть до автономного очищения кислорода), чтобы свести к минимуму все контакты с медперсоналом. Это будут мельцеровские боксы.

Кроме того, все палаты после капремонта будут иметь высокую степень комфортности: их оснастят индивидуальными санузлами, системой кондиционирования, кнопками вызова медперсонала и телевизорами.

Фото: Эльвира Мухаметдинова.