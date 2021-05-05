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Ру Тат
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5 мая 2021  17:02
Эльвира Мухаметдинова

Строители отчитались о 15-процентном выполнении работ по театру «Мастеровые» в Челнах

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В Набережных Челнах строители отчитались о 15-процентном выполнении работ при возведении нового здания для театра «Мастеровые». Об этом стало известно во время выездного совещания с участием депутата Госдумы РФ Альфией Когогиной.

«Выполнение составляет более 15%, в том числе выложены плиты перекрытия, балок, кирпичная кладка стен и перегородки ниже нулевого уровня, а также проведена внутренняя канализация», — сообщили представители строительной компании.

«Строительство ведется вдоль живописного парка на проспекте Чулман. У театра будут хорошие соседи: полилингвальная школа „Адымнар“, дворец торжеств, центр культуры „Кызыл Тау“, спортивные комплексы и площадки. Сегодня перед городом стоит следующая задача — обустроить общее пространство, чтобы оно стало комфортным, для чего необходимо использовать действующие госпрограммы благоустройства и развития территории. Со своей стороны, как всегда, поддержу все инициативы города», — отметила Альфия Когогина.

Театр «Мастеровые» строится в рамках национального проекта «Культура». На реализацию проекта из федерального бюджета выделены 1 млрд 80 млн рублей, дополнительные 750 млн рублей — из бюджета республики.

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