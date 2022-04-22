В Челнах стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

В Набережных Челнах стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка», сообщается в Telegram-канале мэрии автограда.

Раздачей ленточек занимаются представители городских молодежных организаций. Акция продлится вплоть до 9 мая.

23 апреля в 15.30 на Бульваре Энтузиастов ленточки будут раздавать представители детской и молодежной общественной организации «Фиолетовый НЕ ОН».

2 мая в 14.00 на Бульваре Энтузиастов состоится городская акция «Георгиевская ленточка» с участием «Городского студенческого совета». В последующие дни раздача ленточек будет проходить на площади Азатлык (3 мая), Парке Победы (4 мая), у Молодежного центра «Нур» (4 мая). 5 мая акция пройдет с участием ГИБДД и Городского студенческого совета, 6 мая в парке «Театральный» в акции примет участие молодёжное объединение «Молодые ученые».

9 мая у Мемориального комплекса «Родина-мать» раздавать георгиевские ленточки ветеранам и участникам парада будет молодежное объединение «Атмосфера».

Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года в России и еще 30 странах мира. Эту акцию предложили провести в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войны. Из года в год георгиевская ленточка становилась все более популярной, и сейчас она полноправный символ Дня Победы, как и шествие Бессмертного полка, и салют.