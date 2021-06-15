В Челнах стартовал третий этап опрессовки теплосетей

Сегодня в Набережных Челнах начался третий этап опрессовки труб, который продлится до 28 июня. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в компании «Набережночелнинский тепловые сети».

В ходе гидравлических испытаний полностью будут отключены 24-й, 25-й, 46-й, 48-й, 50-й, 51-й, 61-й, 63-й, 64-й и 65-й комплексы, а также частично 22-й, 23-й, 47-й, 49-й, 52-й, 53-й и 54-й микрорайоны.

Без горячей воды останутся также ряд объектов, в том числе ГИБДД, дирекция КАМАЗа и питомник служебных собак.

Всего специалистам компании «Набережночелнинские тепловые сети» в ходе шести этапов опрессовки предстоит проверить на прочность более 700 километров трубопровода.