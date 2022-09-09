В Челнах стартовал суд над главой медколледжа по делу о взятках и превышении полномочий

Сегодня в городском суде Челнов начался процесс по делу директора «Набережночелнинского медицинского колледжа», которую обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий, получении взятки, а также присвоении и расстрате. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что директора челнинского медколледжа отправили под домашний арест. В частности, ее подозревают в получении регулярного денежного вознаграждения от владельца студенческой столовой и взятке за поступление абитуриента в медколледж.