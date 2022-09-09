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Ру Тат
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Происшествия
9 сентября 2022  13:50
Павел Климчак

В Челнах стартовал суд над главой медколледжа по делу о взятках и превышении полномочий

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Сегодня в городском суде Челнов начался процесс по делу директора «Набережночелнинского медицинского колледжа», которую обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий, получении взятки, а также присвоении и расстрате. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что директора челнинского медколледжа отправили под домашний арест. В частности, ее подозревают в получении регулярного денежного вознаграждения от владельца студенческой столовой и взятке за поступление абитуриента в медколледж.

#суд #медколледж #Набережные Челны
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