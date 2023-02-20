В Челнах стартовал капитальный ремонт многоквартирных домов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Набережных Челнах стартовали работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В этом году работы проведут в 107 домах, сообщил на аппаратном совещании первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Он доложил, что будет выполнено 207 видов работ, заменены 26 лифтов. Капремонт планируют завершить к 1 сентября.

Мэр Наиль Магдеев поручил провести работу со старшими по домам и подъездам, чтобы у специалистов был доступ в квартиры при необходимости.

«Бывает, то квартира надолго закрыта, то хозяева уехали, то доступа нет. Этим нужно заниматься не летом, когда дошли до той или иной квартиры, а сегодня, сейчас. Старшим по домам нужно четко знать, где находится собственник, предупредить и попросить его в определенное время обеспечить доступ в квартиру, чтобы ремонтник смог пройти к стоякам водоснабжения через нее», — поручил Магдеев.

Запланирована большая работа и по выполнению реконструкции территорий по республиканской программе «Наш двор».

«Все необходимое уже должно изготавливаться в цехах, чтобы после капремонта малые архитектурные формы уже были готовы. Всем трем главам сказал: жители должны знать, какие работы ведутся в части программы „Наш двор“, где будет парковка, где — детская площадка. Сейчас самое время провести встречи с населением, если это нужно», — отметил градоначальник.