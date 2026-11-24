В Набережных Челнах число владельцев дорогостоящих автомобилей за год выросло на 30 человек. Всего в городе зарегистрировано 62 легковые машины стоимостью свыше 10 млн рублей. Такие данные на аппаратном совещании привела начальник местной налоговой службы Диана Сагетдинова.

В общей сложности за эти автомобили начислили 7 млн рублей транспортного налога. Максимальная сумма составила 287 тыс. рублей, минимальная – 230 рублей.

В городе также зарегистрировано 158 электромобилей. Их владельцы получили льготу по транспортному налогу за 2025 год на общую сумму 1,479 млн рублей. Для владельцев гибридных автомобилей налог рассчитывают на общих основаниях – с учетом мощности двигателя и типа транспортного средства.

Максимальное начисление налога на имущество составило 4,5 млн рублей, минимальное – один рубль. Столько начислили 72 налогоплательщикам. По земельному налогу суммы варьируются от одного рубля до 8,4 млн рублей.