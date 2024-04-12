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Происшествия 12 апреля 2024 08:05

В Челнах спасли рыбака, выплывшего на резиновой лодке на рыхлый лед

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В Набережных Челнах спасатели пришли на помощь рыбаку, который оказался в беде.

Выяснилось, что мужчина вышел рыбачить на резиновой лодке на рыхлый лед. Об этом в МЧС России сообщили очевидцы.

«Инспекторы ГИМС МЧС России на судне на воздушной подушке нашли рыбака в 700 метрах от берега и доставили на сушу», – указали в ведомстве.

#спасли рыбака
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