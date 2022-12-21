В Челнах спасли ребенка, который закрылся на балконе и замерзал

На единый номер вызова экстренных служб 112 накануне в 17.05 поступило сообщение, что в Челнах в доме № 52/41 на балконе квартиры на пятом этаже ребенок закрылся на балконе, замерзает.

Прибывшие по вызову пожарные ПСЧ №54 развернули автолестницу, чтобы снять ребенка. Однако, как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в это время пришла мама, которая открыла дверь своими ключами и изнутри открыла балкон. Помощь не потребовалась.