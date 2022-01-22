В Челнах спасли пожилую женщину, которая упала с третьего этажа на козырек дома

Накануне в 21.50 на единый номер вызова экстренных служб 112 потупило сообщение, что в Челнах в поселке ГЭС на козырек дома упала пожилая женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову пожарные ПСЧ №55 выяснили, что 83-летняя женщина выпала из окна квартиры на третьем этаже.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Огнеборцы установили трехколенную лестницу, поднялись на козырек подъезда и на носилках спустили пострадавшую вниз. Медики скорой помощи увезли бабушку в больницу.