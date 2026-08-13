В Челнах спасли парня с внутренним кровотечением, перелив ему 1,5 литра крови

В БСМП Челнов спасли парня с внутренним кровотечением и синдромом Виллебранда, перелив ему 1,5 литра крови.

Как сообщили в пресс-службе БСМП, накануне 23-летний парень почувствовал себя плохо. У него появились резкая слабость, тошнота, а затем рвота с кровью. Все это – на фоне низкого давления. После того, как молодой человек обратился к медикам, выяснилось, что ранее у него была язва двенадцатиперстной кишки, диагностировано внутреннее кровотечение.

Врачи выполнили три попытки остановить кровь при помощи прижигания, однако они не дали результата, поскольку у пациента был синдром Виллебранда – заболевание, при котором нарушается свертываемость крови. Было решено проводить операцию.

Хирурги БСМП во время 1,5-часовой операции выполнили резекцию участка желудка и двенадцатиперстной кишки, а затем соединили органы путем аппаратного трехрядного сшивания.

«Мы понимали, что медлить было нельзя, пациент был уже на стадии геморрагического шока. Это опасное для жизни состояние. Оно возникает при быстрой потере большого количества крови. Это могло привести к летальному исходу. Вся команда действовала очень слаженно и быстро. Во время операции мы перелили пациенту 1,5 литра крови и литр плазмы», – рассказал один из врачей, заведующий хирургическим отделением №1 Рамшед Одинаев.