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В Челнах спасли ногу подростку, который наступил на стекло на детской площадке
Юный житель Набережных Челнов попал на операционный стол после прогулки на детской площадке, сообщают в КДМЦ автограда.
Как удалось выяснить, подросток случайно наступил на осколок стекла от бутылки и получил резаную рану пальца ноги через кроссовок. В тот же день он обратился в травмпункт, где хирурги обработали рану.
Во время осмотра врачи отметили отсутствие движения в пальце стопы. Выяснилось, что порез привел к разрыву сухожилия сгибателя пальца.
«Травмы сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев опасны стойким нарушением двигательных функций. Поэтому было принято решение о госпитализации ребёнка в травматологическое отделение для наложения сухожильного шва», – рассказал врач-травматолог Детской больницы КДМЦ Никита Абрамов.
Врачи-травматологи Данияр Эшбаев и Никита Абрамов провели операцию пациенту, где восстановили сухожилий сгибателя пальца. Сейчас подросток чувствует себя хорошо и уже выписан домой.
На полное восстановление соединительных тканей потребуется 1,5-2 месяца, отметили в КДМЦ.
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