В Челнах спасли мужчину, у которого метастазы от рака почки поразили бедро и колено

В Челнинском филиале Республиканского клинического онкологического диспансера спасли пациента с онкологией почки, метастазы от которой поразили бедренную кость и коленный сустав. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения Автограда.

62-летний пенсионер обратился в травмпункт БСМП Челнов, где специалисты диагностировали у него перелом бедренной кости. В травматологическом отделении ему установили стержень и зафиксировали бедро.

Перелом помог врачам найти у пациента рак. Из БСМП мужчину перевели в Онкодиспансер Челнов.

«На практике от 5% до 30% онкологических пациентов, у которых есть костные поражения, диагностика заболевания происходит вследствие перелома», — объяснил казанский специалист, руководитель Саркомной группы Республиканского Онкодиспансера Ильдар Сафин.

В пресс-службе горздрава «Татар-информу» объяснили, что врач из столицы Татарстана приехал в Челны, чтобы помочь этому пациенту, провести сложную операцию и поделиться опытом выполнения хирургических вмешательств с коллегами из Автограда.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения по Набережным Челнам

Сначала онкологи удалили почку со всеми лимфоузлами.

«При обследовании других отдаленных метастаз выявлено не было, поэтому на врачебном консилиуме было принято решение о проведении резекции левой бедренной кости с одномоментным эндопротезированием в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи», –отметил заведующий онкологическим отделением №15 филиала РКОД Линар Нигматуллин.

То есть мужчине заменили бедренную кость и коленный сустав на протез. Операция заняла четыре часа, через 3 дня после хирургического вмешательства пациент сможет встать на ноги.

«Всего в России 10 центров, где делают эндопротезирование онкологическим пациентам», – добавили в Управлении здравоохранения Автограда.