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В Челнах спасли мужчину, у которого инфаркт случился во время зимней рыбалки
В Набережных Челнах удалось спасти 71-летнего мужчину, у которого сердечный приступ случился во время рыбалки на Каме. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.
У мужчины, находившегося на середине реки, случился инфаркт миокарда.
Как сообщили агентству, мужчина, находясь на рыбалке, сам смог вызвать спецслужбы по номеру «112». Спасателям и скорой помощи Челнов не помешал сильный снегопад, чтобы добраться до места происшествия и спасти ему жизнь.
Спасатели зонального поисково-спасательного отряда №6 Поисково-спасательной службы РТ Рамис Абдурахманов и Ильдар Закиров на снегоходе быстро добрались до лунки – она находилась посередине реки в двух километрах от берега, после чего переместили рыболова на спасительный транспорт.
Медики шестой бригады скорой помощи Павел Харитонов и Лилия Ахметова оказали всю необходимую медпомощь, стабилизировали состояние рыбака и доставили его в БСМП.
Мужчине крупно повезло. В снежную погоду поиски могли затянуться, а его шансы на выживание были бы крайне малы.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Его уже выписали из больницы, он вернулся домой к своей семье и любимому хобби — рыбалке.
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