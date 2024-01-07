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В Челнах спасли мужчину, который просил о помощи с балкона горящей квартиры
В Челнах огнеборцы спасли мужчину из горящей квартиры, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился утром в одном из домов в Новом городе. Огонь охватил залу однокомнатной квартиры на пятом этаже.
На балконе квартиры просил о помощи мужчина, отрезанный дымом от путей эвакуации. Пожарные надели на него маску спасаемого и вывели из горящей квартиры через подъезд.
39-летнего челнинца госпитализировали с отоплением продуктами горения. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.
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