В Челнах спасли косулю, которая застряла в заборе - видео

В Челнах спасли косулю, которая застряла в заборе ЖК «Клевер». Все произошло минувшей ночью, пишут «Челнинские известия».

Чтобы не травмировать бедолагу во время спасения, спасатели связали животному ноги, а голову накрыли покрывалом. Затем при помощи спецоборудования люди раздвинули прутья решетки, которыми зажало заднюю часть тела косули. При этом животное все же оказалось травмированным.

Позже специалисты межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам отвезли животное в ведомство для оказания медпомощи.