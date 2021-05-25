В Челнах спасатели вывезли в лес застрявшего в теплотрассе лосенка, однако тот погиб

23 мая в Набережных Челнах, в районе Трубного проезда лосенок застрял в трубах теплотрассы, об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

О случившемся сообщили очевидцы по единому номеру вызова экстренных спецслужб 112. На место прибыла дежурная смена спасателей, которые оценили, что от высокой температуры труб животное могло перегреться.

Они вызвали тяжелую технику – автокран и «КАМАЗ», а также запросили к месту специалистов ветеринарной службы.

Прибывшие ветеринары вкололи лосенку снотворное, чтобы обездвижить его. После этого спасатели при помощи автокрана подняли животное и погрузили его в грузовик.

Лосенка вывели в Боровецкий лес, однако по прибытии ветеринары констатировали смерть животного.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.