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Ру Тат
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Происшествия
2 октября 2022  12:04
Павел Климчак

В Челнах спасатели нашли компанию женщин, которые заблудились в Боровецком лесу

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Накануне в 16.44 по номеру вызова спецслужб 112 поступило сообщение о том, что в Боровецком лесу, около Челнов, потерялась компания из трех женщин.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место для поисков выехала дежурная смена спасателей вместе с кинологами – они обследовали около 20 квадратных километров леса и ближе к семи вечера нашли потерявшихся женщин. Всех их вывели из леса к автомобилю, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#потерялась в лесу
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