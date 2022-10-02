В Челнах спасатели нашли компанию женщин, которые заблудились в Боровецком лесу

Накануне в 16.44 по номеру вызова спецслужб 112 поступило сообщение о том, что в Боровецком лесу, около Челнов, потерялась компания из трех женщин.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место для поисков выехала дежурная смена спасателей вместе с кинологами – они обследовали около 20 квадратных километров леса и ближе к семи вечера нашли потерявшихся женщин. Всех их вывели из леса к автомобилю, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.