В Челнах сотрудники КамАЗа выписали себе премий и продали техники на 156 млн рублей

В суд Набережных Челнов поступило уголовное дело о превышении полномочий при выполнении государственного оборонного заказа и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

По версии следствия, двое сотрудников КамАЗа, воспользовавшись служебными полномочиями, на территории одного из заводов произвели махинации с выплатами премий в свою пользу. Также они добились преимущества в контрактах для другой компании, которая получила автотехнику с необоснованно хорошей скидкой.

В результате двое мужчин нанесли ущерб двум компаниям на 156 миллионов рублей.