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В Челнах сотрудники КамАЗа выписали себе премий и продали техники на 156 млн рублей
В суд Набережных Челнов поступило уголовное дело о превышении полномочий при выполнении государственного оборонного заказа и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
По версии следствия, двое сотрудников КамАЗа, воспользовавшись служебными полномочиями, на территории одного из заводов произвели махинации с выплатами премий в свою пользу. Также они добились преимущества в контрактах для другой компании, которая получила автотехнику с необоснованно хорошей скидкой.
В результате двое мужчин нанесли ущерб двум компаниям на 156 миллионов рублей.
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