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Происшествия
2 марта 2022  10:47
Павел Климчак

В Челнах сотрудник ГУ МЧС РФ по РТ оштрафовал двух человек, хотя они ничего не нарушали

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Как было установлено в суде, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району Челнов ГУ МЧС России по РТ, будучи на службе, оштрафовал двоих местных жителей за нарушение требований пожарной безопасности. В действительности же они ничего не нарушали.

Инспектора обвинили в превышении должностных полномочий, было возбуждено уголовное дело. В конечном итоге суд Набережных Челнов назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

#Набережные Челны #штраф
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