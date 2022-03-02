В Челнах сотрудник ГУ МЧС РФ по РТ оштрафовал двух человек, хотя они ничего не нарушали

Как было установлено в суде, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району Челнов ГУ МЧС России по РТ, будучи на службе, оштрафовал двоих местных жителей за нарушение требований пожарной безопасности. В действительности же они ничего не нарушали.

Инспектора обвинили в превышении должностных полномочий, было возбуждено уголовное дело. В конечном итоге суд Набережных Челнов назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе суда.