В Челнах сотрудника ДПС отправили в колонию за получение взяток

В Набережных Челнах вынесли приговор сотруднику ГИБДД, который попался на получении пяти взяток, сообщили в городском суде.

По данным дела, старший инспектор дорожно-патрульной службы завел банковскую карту, на которую нарушители перечисляли ему деньги за то, чтобы их не штрафовали. Доказано пять подобных случаев. Общая сумма поступлений составила почти 140 тысяч рублей.

Подсудимый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Экс-полицейского арестовали в зале суда.