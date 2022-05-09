Бронированная техника, военные песни и мажоретки: в Челнах состоялся парад Победы

У мемориального комплекса «Родина-мать» в Набережных Челнах состоялся традиционный парад Победы. Караул у Вечного огня несли глава города Наиль Магдеев, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, руководитель исполкома Фарид Салахов. Об этом сообщает мэрия Автограда.

Перед началом парада военные песни исполнил сводный хор лауреатов городского конкурса «Поющие Челны» (в нем состязались хоровые коллективы школ). После выступил сводный оркестр учащихся и студентов города.

Мэр Челнов Наиль Магдеев обратился к горожанам, отметив, что День Победы — это праздник патриотизма, национальной гордости и славы России. «День Победы — это и день памяти тех, кто остался на полях сражений, тех, кому мы обязаны жизнью и мирному небу над головой», — сказал он.

От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова присутствующих поздравила председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

Торжественный марш возглавила группа мажореток парадно-строевого расчета кадетской школы №82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова. Участницы являются победителями международного конкурса-фестиваля «Российский звездопад».

Праздничный парад также состоялся при участии сотрудников 15-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по охране города Набережные Челны и Тукаевского района, воспитанников кадетской школы №49, курсантов кадетской школы полиции «Калкан», учеников кадетской школы имени Никиты Кайманова, студентов Набережночелнинского педагогического колледжа в форме Военно-воздушных сил.

В форме морской пехоты прошли кадеты Камского государственного автомеханического техникума имени Л. Б. Васильева. Учащиеся Технического колледжа имени В. Д. Поташова облачились в форму пограничных войск.

Парадным расчетом прошли активисты региональной общественной организации пограничников запаса и участники войны в Афганистане. Далее прошествовали воспитанники кадетской школы имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова. Маршем прошли бойцы отряда специального назначения «Тайфун» и бойцы отряда быстрого реагирования «Скорпион». Аплодисментами челнинцы встретили парадный расчет военно-патриотического подразделения «Каскад» Набережночелнинского политехнического колледжа.

Парадный строй механизированной колонны возглавил бронированный корпусной автомобиль «Патруль» на базе узлов, агрегатов и систем полноприводного шасси КАМАЗа.

На марш вышла и современная техника, производимая российским заводом техники специального назначения «Ремдизель». Это, в частности, «Выстрел» К-43269 — легкобронированный полноприводный бронеавтомобиль. Он предназначен для сопровождения конвоев, а также может использоваться в качестве транспортной базы для специальных изделий и средств связи.

В колонне проехал автомобиль К-4386, который является боевой машиной отделения стрелков-зенитчиков. Замкнул парадную колонну автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» — 19-кратного чемпиона супермарафона «Дакар», девятикратного победителя международного ралли «Шелковый путь», бессменного лидера чемпионатов России по ралли-рейдам.

Парад Победы завершился возложением венков.