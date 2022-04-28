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Общество
28 апреля 2022  08:43

В Челнах состоялся первомайский автопробег «Zа мир без нацизма!»

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В Челнах состоялся первомайский автопробег «Zа мир без нацизма!»

Набережные Челны приняли всероссийский первомайский профсоюзный автопробег «Zа мир без нацизма!». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Автопробег стартовал из нескольких городов России — колонны одновременно выехали из Хабаровска, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Тулы. Автоколонны прошли через множество городов и доберутся до Москвы 1 мая, где встретятся на Красной площади. А 9 мая, в День Победы, колонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом кургане пройдут масштабные торжественные мероприятия.

Участники автопробега в Набережных Челнах возложили цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса «Родина-Мать».

После возложения цветов они угостились солдатской кашей и снова отправились в путь. 
Организатором автопробега выступает Федерация независимых профсоюзов России в рамках первомайских мероприятий.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

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