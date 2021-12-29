В Челнах состоялось открытие первого виртуального концертного зала

В Центре культуры «Кызыл тау» Набережных Челнов состоялось открытие виртуального концертного зала благодаря федеральной программе «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

На создание объекта в Автограде было направлено 2,5 млн рублей. На эти деньги было приобретено современное мультимедийное оборудование, которое позволяет в режиме реального времени в отличном качестве смотреть концерты, оперы, мюзиклы ведущих культурных учреждений России.

«С открытием виртуального концертного зала в нашем городе появилась еще одна точка притяжения для всех ценителей искусства. Город Набережные Челны получает еще одну возможность увидеть в хорошем качестве самые лучшие произведения искусства: оперу, балет, спектакли», – отметил замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

Первыми зрителями виртуального концертного зала стали ученики школы №46. Гостям показали музыкальную сказку «Алиса в стране чудес». Интерьер помещения был оформлен по мотивам знаменитого произведения Льюиса Кэррола.

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с указами Президента РФ Владимира Путина и направлены на улучшение качества жизни граждан.