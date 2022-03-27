В Челнах состоялось награждение работников культуры

Во дворце культуры «Энергетик» в Набережных Челнах состоялось торжественное мероприятие — День работника культуры. Об этом сообщает Управление культуры Автограда в официальном паблике во «ВКонтакте».

Мероприятие состоялось при участии мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, депутатов Горсовета, а также руководителей учреждений, работников культуры, ветеранов отрасли, приглашенных гостей.

По итогам работы за 2021 год лучшие работники культуры были награждены Премиями мэра, городскими и ведомственными наградами.

Медалью «За доблестный труд» была удостоена Нафиса Ахметшина — директор Детской музыкальной школы № 4.

Почетное звание «Заслуженного артиста Республики Татарстан» получили артист-кукловод Набережночелнинского театра кукол Ландыш Мурзаханова и автор-исполнитель, композитор, артист-вокалист Центра Культуры «Кызыл тау» Ильгизар Муртазин.

Лучшим учебным заведением 2021 года стала детская музыкальная школа № 4, а звание лучшее учреждение культуры 2021 года получил историко-краеведческий музей.

День работника культуры — праздник, который был учрежден 28 августа 2007 года Указом Президента РФ Владимира Путина.