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Культура
27 марта 2022  00:24

В Челнах состоялось награждение работников культуры

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В Челнах состоялось награждение работников культуры

Во дворце культуры «Энергетик» в Набережных Челнах состоялось торжественное мероприятие — День работника культуры. Об этом сообщает Управление культуры Автограда в официальном паблике во «ВКонтакте».

Мероприятие состоялось при участии мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, депутатов Горсовета, а также руководителей учреждений, работников культуры, ветеранов отрасли, приглашенных гостей. 

По итогам работы за 2021 год лучшие работники культуры были награждены Премиями мэра, городскими и ведомственными наградами. 

Медалью «За доблестный труд» была удостоена Нафиса Ахметшина — директор Детской музыкальной школы № 4.
Почетное звание «Заслуженного артиста Республики Татарстан» получили артист-кукловод Набережночелнинского театра кукол Ландыш Мурзаханова и автор-исполнитель, композитор, артист-вокалист Центра Культуры «Кызыл тау» Ильгизар Муртазин. 

Лучшим учебным заведением 2021 года стала детская музыкальная школа № 4, а звание лучшее учреждение культуры 2021 года получил историко-краеведческий музей.

День работника культуры — праздник, который был учрежден 28 августа 2007 года Указом Президента РФ Владимира Путина. 

Фото: Управление культуры Автограда.

#день работника культуры
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